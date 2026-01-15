Ancora rotture sulla rete idrica tante utenze senz' acqua Hera | Alcuni guasti forse causati dal terremoto

Ravenna continua a registrare problemi sulla rete idrica, con molte utenze senza acqua. Hera ha comunicato che alcuni guasti potrebbero essere stati causati dal terremoto, rendendo necessario un intervento di riparazione. La situazione resta monitorata mentre le squadre operano per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Disagi in varie zone del Comune. Al momento rimane critica la situazione in centro, dove le operazioni sono delicate "a causa della profondità della rete". Tra le cause non si possono escludere le scosse di terremoto del 13 gennaio Ravenna ancora alle prese con guasti sulla rete idrica, con conseguente mancanza di acqua per molte utenze. Tutto dopo che mercoledì mezza città aveva patito il disservizio a causa della rottura di una condotta principale in viale Farini. Nella giornata di oggi, i tecnici del pronto intervento di Hera sono stati impegnati nella risoluzione di diverse rotture localizzate nel territorio ravennate.

