Questa mattina a Roma il volto di Meloni è stato trovato dipinto in un affresco. Nel frattempo, il decreto bollette, annunciato più volte dal Governo, è scomparso dai radar. La situazione crea confusione tra chi aspetta aiuti concreti e chi si chiede cosa stia succedendo davvero.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Pare sia apparso il volto di Meloni in un affresco. Ok. Quel che mi preoccupa è che nel frattempo è sparito il decreto bollette annunciato ogni mese dal Governo come imminente. Chi l'ha visto? Negozi, bar, ristoranti, imprese del terziario secondo Confcommercio hanno a che fare con aumenti del 70% del gas e del 28,8% dell'elettricità rispetto al 2019. Hanno detto "no" a tutte le nostre proposte, ma non mettono nulla sul tavolo: in Parlamento arrivano solo programmi di Riarmo". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Giorgia Meloni risponde alle polemiche su un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina.

#Meloni- Roma || La faccia di Meloni riappare in un affresco dopo il restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

Argomenti discussi: Conte: Il governo prenda i fondi per la Sicilia dal Ponte, Musumeci venga in Parlamento; Meloni scherza su affresco con il suo volto: No, decisamente non sembro un angelo; Volto Meloni in un affresco dopo restauro in basilica, Pd chiede intervento Giuli. Fdi: Dem in delirio mistico; Senza decreti attuativi restano le promesse infrante e così le leggi di bilancio diventano carta straccia.

Governo: Conte, 'volto Meloni apparso in affresco, ma dl bollette scomparso...'Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Pare sia apparso il volto di Meloni in un affresco. Ok. Quel che mi preoccupa è che nel frattempo è sparito il decreto bollette annunciato ogni mese dal Governo come immin ... iltempo.it

Il cherubino con il volto di Giorgia Meloni nella basilica romana è un caso. Il parroco: Se fosse non è un problemaL'autore: L'opera l’ho fatta io a 25 anni. Alle polemiche rispondo che sono tutte invenzioni. C'è anche chi dice che l’altro angelo è Conte ... ilfattoquotidiano.it

Conte ci tiene a saperlo.. #conte #governo #politica #italia - facebook.com facebook

La chiusura della struttura di missione ItaliaSicura, decisa dal governo Conte sarà sicuramente da capire... x.com