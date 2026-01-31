Governo | Conte ' volto Meloni apparso in affresco ma dl bollette scomparso'
Questa mattina a Roma il volto di Meloni è stato trovato dipinto in un affresco. Nel frattempo, il decreto bollette, annunciato più volte dal Governo, è scomparso dai radar. La situazione crea confusione tra chi aspetta aiuti concreti e chi si chiede cosa stia succedendo davvero.
Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Pare sia apparso il volto di Meloni in un affresco. Ok. Quel che mi preoccupa è che nel frattempo è sparito il decreto bollette annunciato ogni mese dal Governo come imminente. Chi l'ha visto? Negozi, bar, ristoranti, imprese del terziario secondo Confcommercio hanno a che fare con aumenti del 70% del gas e del 28,8% dell'elettricità rispetto al 2019. Hanno detto "no" a tutte le nostre proposte, ma non mettono nulla sul tavolo: in Parlamento arrivano solo programmi di Riarmo". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
