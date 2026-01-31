Meloni scherza su affresco con il suo volto | No decisamente non sembro un angelo
Giorgia Meloni risponde alle polemiche su un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina. La premier scherza, scrivendo su Facebook che non somiglia affatto a un angelo, dopo aver letto le notizie che il volto di un cherubino nel dipinto assomiglierebbe a lei. Con un sorriso, Meloni prende la cosa con ironia, senza darle troppo peso.
(Adnkronos) – "No, decisamente non somiglio a un angelo". Così, dopo le polemiche, Giorgia Meloni con una emoticon sorridente commenta su Facebook la notizia di stampa secondo la quale il volto di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina assomiglierebbe al viso della premier. Meloni ha postato anche la foto del 'particolare' dell'affresco che ritrarrebbe il suo viso, pubblicata on line. Stamane, dopo la pubblicazione della notizia, era intanto scattata la polemica politica. ''Chiediamo che il ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma in merito alla notizia riportata da la Repubblica relativa al restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Giorgia Meloni
Meloni faccia d'angelo, nella basilica di Roma dopo il restauro «il cherubino che le assomiglia». La premier: «No, decisamente non somiglio a un angelo»
Meloni si presenta con un volto che ricorda un cherubino nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.
Angelo con il volto di Giorgia Meloni dopo un restauro a Roma, è polemica
A Roma, un’installazione ha fatto discutere.
Ultime notizie su Giorgia Meloni
Volto Meloni in un affresco dopo restauro in basilica di Roma, Pd chiede intervento GiuliLa nota dei dem dopo le notizie di stampa: Inaccettabile quanto accaduto nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, no ad alterazioni arbitrarie del patrimonio culturale ''Chiediamo che il ministro de ... adnkronos.com
Giorgia Meloni, un angelo con il suo volto nella basilica di San Lorenzo in Lucina VIDEOROMA - C’è un angelo con il volto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su un affresco al fianco del busto di Umberto II di Savoia nella basilica di San Lorenzo in Lucina ... ilgazzettino.it
Dopo il no a Trump sull’aggressione alla Groenlandia. Dopo il no sui dazi ai paesi che aiutano la Groenlandia. Dopo il no a al board su Gaza. Ecco il no più forte mai detto da Meloni a Trump: non si scherza sui soldati Nato morti in Afghanistan. Nobel per la P facebook
Dopo il no a Trump sull’aggressione alla Groenlandia. Dopo il no sui dazi ai paesi che aiutano la Groenlandia. Dopo il no a al board su Gaza. Ecco il no più forte mai detto da Meloni a Trump: non si scherza sui soldati Nato morti in Afghanistan. Nobel per la P x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.