Brignone torna a competere anche nella velocità, partecipando alle gare di discesa e superG a Crans Montana nel fine settimana. La atleta sarà di nuovo sulla pista dove ha ottenuto quattro vittorie in combinata. Questa tappa rappresenta l’ultima occasione di approccio alla Coppa prima dei Giochi Olimpici.

Dopo l'incredibile ritorno in gara nel gigante di Plan de Corones, nove mesi dopo il gravissimo infortunio al ginocchio sinistro, e l'altrettanto straordinario sesto posto finale, Federica Brignone torna in pista anche in velocità. La prossima portabandiera dei Giochi sarà in gara a Crans Montana, dove venerdì è in programma una discesa e sabato un superG, ultime gare prima dei Giochi di Milano-Cortina. Con Fede sono state convocate Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Asja Zenere. A Crans Montana - che sarà sede dei Mondiali nel 2027 - l'Italia ha raccolto tanto: Brignone ha già vinto 4 volte (sempre in combinata nel 1017, 2018, 2019 e 2020) ed è complessivamente salita sul podio in nove volte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone torna anche nella velocità: in gara in discesa e superG nel fine settimana a Crans Montana

Federica Brignone partirà con il pettorale assegnato durante le discipline di discesa e superG alle Olimpiadi.

