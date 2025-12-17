Segni Liceo delle Scienze Umane A conclusione del progetto di lettura del libro I miei occhi ti guardano di Anna Silvia Angelini gli studenti hanno incontrato la scrittrice…

Il 16 dicembre, presso la scuola secondaria di I grado “Don Cesare Ionta” di Segni, si è tenuto un incontro tra gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e la scrittrice Anna Silvia Angelini, in occasione della conclusione del progetto di lettura del suo libro “I miei occhi ti guardano”. L'evento ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento culturale.

Milano, boom del liceo delle Scienze umane: gli iscritti sono quattro volte più che al Classico (e 200 ragazzi sono in lista d'attesa) - E, se lo scientifico resta saldamente in testa con il 22,3 per cento di iscrizioni, c’è da segnalare l’avanzata del liceo delle scienze umane ... milano.corriere.it

Liceo Artistico e Liceo delle Scienze Umane vincono l’ottava edizione del concorso “Filosofia e Natura” - Dopo nove anni il Concorso “Filosofia e Natura” attrae e coinvolge centinaia di studenti dei licei di Rieti e provincia ed è certamente nella formula escogitata dal gruppo di docenti di ... ilmessaggero.it

Segni. Al P.L. Nervi attivato il secondo indirizzo del Liceo delle Scienze Umane Mentuccia

Alimentiamo la solidarietà ! Il LICEO delle SCIENZE UMANE di #segni ha organizzato una raccolta di generi alimentari non deperibili da consegnare alla Caritas entro la mattina del 18 dicembre . Chiunque volesse partecipare il centro di raccolta é presso la n - facebook.com facebook

