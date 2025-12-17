Segni Liceo delle Scienze Umane A conclusione del progetto di lettura del libro I miei occhi ti guardano di Anna Silvia Angelini gli studenti hanno incontrato la scrittrice…

Il 16 dicembre, presso la scuola secondaria di I grado “Don Cesare Ionta” di Segni, si è tenuto un incontro tra gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e la scrittrice Anna Silvia Angelini, in occasione della conclusione del progetto di lettura del suo libro “I miei occhi ti guardano”. L'evento ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento culturale.

SEGNI – Il 16 Dicembre, nel accogliente atrio della Scuola Secondaria di I Grado "Don Cesare Ionta" di Segni, si

