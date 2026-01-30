Gli occhi del musicista ultima puntata con Caparezza e Rocco Tanica

Questa sera si è conclusa la terza stagione di Gli occhi del musicista, il programma condotto da Enrico Ruggeri. In finale, hanno partecipato Caparezza e Rocco Tanica, che hanno dato un’ultima dimostrazione delle loro capacità. La puntata è stata trasmessa in diretta e ha visto i due artisti esibirsi e parlare della loro carriera. La chiusura del programma ha lasciato il pubblico soddisfatto e con la voglia di vedere cosa succederà nelle prossime stagioni.

Caparezza e Rocco Tanica nell’ultima puntata della terza edizione de Gli occhi del musicista, il programma di Enrico Ruggeri. Martedì 3 febbraio alle 23.30 su RAI2, in seconda serata, andrà in onda l’ultima puntata de Gli occhi del musicista, il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a Ermanno Labianca. Ogni tanto nella nostra musica spunta fuori un territorio particolare, un po’ nascosto, quasi timido. È questo il caso della “canzone intelligente”, titolo di questa quinta puntata. Quel tipo di canzone che, mentre ti fa ridere o canticchiare, ti lascia addosso un piccolo pensiero, una scintilla, una verità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gli occhi del musicista, ultima puntata con Caparezza e Rocco Tanica Approfondimenti su Caparezza RoccoTanica Gli occhi del musicista 3, la terza puntata con Marco Tardelli e L’Aura Enrico Ruggeri torna stasera in seconda serata su Rai 2 con Gli occhi del musicista: anticipazioni e ospiti della puntata Stasera su Rai 2, Enrico Ruggeri torna con la terza stagione di Gli occhi del musicista, offrendo un approfondimento sul mondo della musica attraverso interviste e approfondimenti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Caparezza RoccoTanica Argomenti discussi: Massimo Varini da Enrico Ruggeri a Gli occhi del musicista su Rai 2; Gli occhi del musicista; Gli occhi del musicista, il programma di Enrico Ruggeri - Per esplorare il connubio tra cinema e musica; Gli occhi del musicista, ospiti e anticipazioni della puntata del 27 gennaio. Gli occhi del musicista, il programma di Enrico RuggeriMartedì 20 gennaio alle 23.30 su RAI2, in seconda serata, andrà in onda la terza puntata de Gli occhi del musicista, il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a Ermanno Labianca. politicamentecorretto.com Martedì 27 gennaio alle 23.30 su RAI2, in seconda serata, andrà in onda la quarta puntata de Gli occhi del musicista, il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a ...politicamentecorretto.com - Martedì 27 gennaio alle 23.30 su RAI2, in seconda serata, andrà in onda la quarta puntata de Gli occhi del musicista, il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a Er ... politicamentecorretto.com

