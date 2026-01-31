Gli italiani almeno per oggi possono non usare l’abituale maschera da tragedia greca

Gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo: almeno per oggi, niente maschere da tragedia greca. Una giornata di pausa, in cui si respira un’aria più leggera e si può dimenticare, almeno per qualche ora, le tensioni e le preoccupazioni quotidiane. La musica di Pino Daniele, con le sue parole che ricordano un tempo più semplice, risuona ancora nelle menti di molti, invitando a vivere il presente senza drammi.

“Oggi è sabato, domani non si va a scuola”, cosi cantava, alcuni anni orsono, la felice memoria di Pino Daniele. Quella strofa era rivolta agli italiani più giovani, quelli in età scolare. Oggi i motivi che offrono, a quanti vivono e operano nel Bel Paese, l’occasione per dismettere, almeno per qualche ora, l’atteggiamento crucciato, sono ben altri. Almeno per buona parte di essi, ormai da tempo, è d’uso. Le ragioni che provocano il risveglio della fioritura del relax accennate, sono diverse in tutti i sensi, cioè più di una e non sgorgate dalla stessa fonte. È però importante aggiungere che l’argomento trattato è lo stesso, la salute, in senso lato, dell’ Italia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Pino Daniele

Il nuovo pacchetto sicurezza, previsto per il prossimo Consiglio dei ministri, rappresenta un intervento legislativo di rilievo.

Gli Stati Uniti considerano un possibile intervento in Iran, mentre le proteste di massa contro il governo iraniano continuano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pino Daniele

Argomenti discussi: Sanità, nel 2025 almeno 1,7 milioni di italiani si sono indebitati per curarsi: prestiti per 1,4 miliardi; Meloni si tira fuori dal Board di Trump, almeno per ora; Laboratori di riparazione crescono, ma non in italia; Usa, il mercato del vino è in difficoltà, ma non crolla. Almeno secondo alcuni leader del Paese.

Ricchezza: più immobili e fondi comuni per gli italianiPiù immobili, ma anche più fondi comuni nel portafoglio degli investitori italiani. Sono alcuni degli spunti che emergono dall'analisi della composizione delle attività finanziarie e non finanziarie ... ansa.it

Sanità, nel 2025 almeno 1,7 milioni di italiani si sono indebitati per curarsi: erogati prestiti per 1,4 miliardi x.com

Il 2026 è appena iniziato, ma gli italiani sono davvero pronti ad affrontarlo A raccontarlo è il nostro Osservatorio Mensile di gennaio. Otto italiani su dieci hanno inaugurato il nuovo anno con almeno un buon proposito. Tra le priorità emergono il benesser - facebook.com facebook