Gli Usa valutano l’intervento in Iran La Farnesina | Gli italiani che possono farlo lascino il Paese – La diretta

Gli Stati Uniti considerano un possibile intervento in Iran, mentre le proteste di massa contro il governo iraniano continuano. La Farnesina consiglia agli italiani presenti nel paese di valutare la possibilità di lasciare la regione in sicurezza. La situazione rimane complessa, con tensioni crescenti tra le autorità iraniane e i manifestanti, mentre le dinamiche internazionali si evolvono.

Proseguono le proteste di massa in Iran contro il governo, mentre il presidente americano Donald Trump incita il popolo iraniano a proseguire le manifestazioni e prendere così il controllo delle istituzioni. «Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani, l’aiuto è in arrivo», ha dichiarato il presidente degli Usa. Nel frattempo, continua il blackout imposto dal regime come forma di repressione. Oggi è il sesto giorno in cui i manifestanti sono senza internet. Il bilancio delle vittime registrato durante le proteste continua ad aumentare. L'articolo Gli Usa valutano l’intervento in Iran. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos - Sono 538 i manifestanti uccisi in due settimane di proteste contro il regime in Iran: lo sostiene l’organizzazione per i diritti umani Human Rights Activists News Agency. ilsole24ore.com