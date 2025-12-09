La nuova tappa italiana del presidente ucraino si preannuncia come una delle più dense sul piano politico e simbolico. Tra colloqui istituzionali, incontri internazionali e passaggi delicati del suo viaggio europeo, la visita segna un momento che il governo italiano segue con grande attenzione. Al centro della giornata c’è la conferma della linea di sostegno all’Ucraina, un impegno che la premier intende ribadire con chiarezza durante il confronto previsto a Roma. Leggi anche: Giorgia Meloni resta con Zelensky: nuovo tentativo di mediazione con gli Usa L’appuntamento a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio è atteso il bilaterale tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, occasione nella quale la presidente del Consiglio intende riaffermare la posizione del governo italiano sul conflitto e il pieno appoggio a Kiev. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Zelensky è arrivato a Roma: gli incontri con Papa Prevost e Giorgia Meloni