Zelensky è arrivato a Roma | gli incontri con Papa Prevost e Giorgia Meloni

Thesocialpost.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova tappa italiana del presidente ucraino si preannuncia come una delle più dense sul piano politico e simbolico. Tra colloqui istituzionali, incontri internazionali e passaggi delicati del suo viaggio europeo, la visita segna un momento che il governo italiano segue con grande attenzione. Al centro della giornata c’è la conferma della linea di sostegno all’Ucraina, un impegno che la premier intende ribadire con chiarezza durante il confronto previsto a Roma. Leggi anche: Giorgia Meloni resta con Zelensky: nuovo tentativo di mediazione con gli Usa L’appuntamento a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio è atteso il bilaterale tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, occasione nella quale la presidente del Consiglio intende riaffermare la posizione del governo italiano sul conflitto e il pieno appoggio a Kiev. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

zelensky 232 arrivato a roma gli incontri con papa prevost e giorgia meloni

© Thesocialpost.it - Zelensky è arrivato a Roma: gli incontri con Papa Prevost e Giorgia Meloni

Argomenti simili trattati di recente

zelensky 232 arrivato romaZelensky arrivato a Roma, vedrà il Papa e Meloni - Il presidente Volodymyr Zelensky &#232; arrivato a Roma dove prima incontrerà Papa Leone XIV e nel primo pomeriggio la premier Giorgia Meloni. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky 232 Arrivato Roma