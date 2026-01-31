Gli audio dell' orrore E la Procura svizzera apre ai pm di Roma

La Procura di Sion ha dato il via libera ai pm di Roma per collaborare sulle indagini. Dopo aver accettato la rogatoria italiana, i funzionari svizzeri trasmetteranno i materiali già raccolti, compresi gli audio dell’orrore. Ora i magistrati italiani potranno analizzare le prove e proseguire le indagini sul caso.

Dalla Procura di Sion è arrivato il via libera ufficiale alla collaborazione con i pm italiani. La Procura vallesana ha concesso l'assistenza giudiziaria - chiesta nei giorni scorsi tramite rogatoria - e ora dovrà trasmettere ai colleghi di Roma il fascicolo, incluse le prove già raccolte. Un passaggio necessario che prelude all'imminente iscrizione da parte dei pm capitolini, che hanno aperto un un'inchiesta per omicidio lesioni e incendio colposi, dei primi indagati. Di certo i titolari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti. "Non è che la Procura pubblica del Vallese abbia bisogno di aiuto - ha commentato Ingrid Ryser, dell'ufficio federale di giustizia alla radio svizzero-tedesca Srf - ma potrebbe essere saggio che le due autorità giudiziarie uniscano le forze, mettano in comune le loro risorse e collaborino su questa procedura penale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La vicenda di Crans-Montana si fa sempre più inquietante.

La Procura di Roma ha disposto l'invio di investigatori in Svizzera per approfondire la vicenda della strage di Crans-Montana.

