Strage Crans-Montana adesso interviene l’Italia | la Procura di Roma manda gli investigatori in Svizzera

La Procura di Roma ha disposto l'invio di investigatori in Svizzera per approfondire la vicenda della strage di Crans-Montana. Questa collaborazione tra le autorità italiane e svizzere mira a fare chiarezza su quanto accaduto, segnando un passo importante nell’indagine. La cooperazione internazionale si rende necessaria per ricostruire con precisione gli eventi e chiarire responsabilità e motivazioni.

L'inchiesta sulla tragica strage di Crans-Montana entra in una fase cruciale che vede una stretta collaborazione internazionale tra le autorità italiane e quelle elvetiche. La Procura di Roma, determinata a fare piena luce sulle dinamiche che hanno portato al rogo devastante del locale Costellation, ha manifestato ufficialmente l'intenzione di inviare una squadra operativa direttamente sul campo. Questa decisione non rappresenta soltanto un atto formale, ma sottolinea l'urgenza di fornire risposte concrete alle famiglie delle vittime, in particolare per i sei cittadini italiani che hanno perso la vita in quella che è stata definita una vera e propria catastrofe.

