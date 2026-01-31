Giustizia sindacati rivendicano intesa sulle stabilizzazioni nell’anno giudiziario 2026

Questa mattina a Lecce è stato inaugurato ufficialmente l’anno giudiziario 2026. I sindacati Cisl Fp, Confintesa Fp, Flp e Confsal-Unsa hanno subito messo in chiaro che vogliono un’intesa rapida sulle stabilizzazioni del personale. Le richieste sono chiare, e ora si attende una risposta concreta dalle istituzioni.

LECCE – L'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 segna un punto di svolta per il personale dell'amministrazione giudiziaria, secondo Cisl Fp, Confintesa Fp, Flp e Confsal-Unsa. Al centro del dibattito, la recente concertazione tra il ministero della Giustizia e le summenzionate sigle sindacali.

