Editoria | Rossomando ' su Gedi interrogazione e richiesta informativa urgente del governo'

Il confronto di oggi è stato essenziale per approfondire le implicazioni della possibile cessione dell'intero gruppo Gedi. La discussione si è concentrata sulle conseguenze per il settore dell'editoria e sulle modalità di intervento del governo, al fine di garantire stabilità e trasparenza nell'operazione.

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Quello di oggi è stato un confronto necessario dopo le conferme sulla cessione dell'intero gruppo Gedi. Siamo di fronte a un processo che non nasce oggi, ma che proprio in questi giorni assume contorni molto preoccupanti in un ambito di dismissione e disimpegno da parte della proprietà in diversi comparti industriali piemontesi e non solo". Lo dice la vicepresidente dem del Senato Anna Rossomando, presente oggi all'incontro promosso dall'Associazione stampa subalpina presso la redazione de La Stampa di Torino. "Il Pd si è mosso in Parlamento: è pronta un'interrogazione urgente a mia prima firma e domani in capigruppo al Senato verrà richiesta un'informativa urgente del Governo, come già avvenuto alla Camera -prosegue-.

