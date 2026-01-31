A Milano, il procuratore generale attacca i media online, che ormai non si limitano a diffondere notizie, ma creano vere e proprie verità alternative. Secondo lui, molti giornali e siti web preferiscono ottenere click e consensi veloci, anche se questo significa distorcere i fatti o alimentare confusione. La situazione, dice, rischia di allontanare l’opinione pubblica dalla realtà e dalla corretta informazione.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - I mezzi di comunicazione, in particolare il web, "hanno ormai cessato di trasmettere, cioè veicolare informazioni ma formano proprie verità, spesso fra loro contrastanti, alla ricerca di veloci adesioni e consensi". Lo sostiene la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni nel suo discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. "Come testimoniato da alcuni, recenti e vicini esempi di cronaca", - il riferimento implicito è al caso Garlasco - "ne consegue lo strazio della verità giudizialmente accertata in un gioco di specchi in cui alla realtà si sovrappone la sua rappresentazione, al lungo e inadeguato processo da svolgersi nei tribunali vengono anteposti spazi di discussione dove la fondatezza delle notizie non è assicurata e a volte neppure è perseguita, dove la sensazione e l'emozione prendono il posto della fiducia e dell'esperienza" spiega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Pg Milano, 'da media strazio della verità per veloci consensi'

Approfondimenti su Milano Giustizia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Giustizia

Argomenti discussi: Anno giudiziario, Nordio: Tesi blasfeme contro riforma giustizia; Cgil in presidio a Milano il 31 gennaio: Giustizia sotto attacco; Tajani all’evento per il Sì: Ora dibattito sull’ipotesi di togliere ai pm il controllo della polizia giudiziaria; Referendum giustizia, sì al 59%: il sondaggio.

Pg Milano, 'Pifferi lasciò la figlia in condizioni disumane'Alessia Pifferi ha lasciato per quasi sei giorni la figlia Diana in condizioni disumane, da sola nell'abitazione di via Parea a Milano, con soltanto una bottiglietta d'acqua e un biberon di latte a ... ansa.it

Sciopero dei precari della Giustizia, un lavoratore di Milano: Usati come tappabuchi, vogliamo essere stabilizzatiIn occasione della giornata di sciopero nazionale proclamata da Fp Cgil, domani i precari della Giustizia saranno in presidio al Tribunale di Milano. Data la scadenza del contratto il 30 giugno 2026, ... fanpage.it

REFERENDUM GIUSTIZIA: Le ragioni del SÌ all'Art. 111 L’Organismo Congressuale Forense ribadisce la sua posizione centrale nel percorso di riforma costituzionale. Il prossimo 5 febbraio saremo a Milano per un confronto tecnico e politico di altissimo liv - facebook.com facebook

Succede al Tribunale penale di Milano: un #avvocato ha trovato sul banco dei giudici un draft di sentenza di condanna già redatta prima ancora che l’udienza avesse inizio >> Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #Avvocati #Giustizia x.com