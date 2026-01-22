Non paghi il piano Vodafone? Stai attento ora rischi 30 euro di penale e sospensione in 40 giorni

Dal 20 gennaio 2026, Vodafone Italia ha annunciato una modifica alle procedure di gestione dei pagamenti. Chi non salderà le proprie fatture potrebbe ricevere una comunicazione formale e rischiare una penale di 30 euro, oltre alla sospensione del servizio entro 40 giorni. È importante conoscere le nuove regole per evitare eventuali disservizi o costi aggiuntivi.

Dal 20 gennaio 2026, Vodafone Italia ha introdotto una novità, come riportato dalla fonte, che farà drizzare le antenne a molti abbonati: una nuova comunicazione formale destinata a chi non ha saldato le proprie fatture. Non si tratta del solsolito SMS di sollecito o della mail che finisce in spam, ma di una raccomandata con ricevuta di ritorno che rappresenta l’ultimo avviso prima che la situazione precipiti. La procedura si innesca quando i precedenti solleciti sono rimasti inascoltati. A quel punto, l’operatore passa alle maniere forti: una lettera raccomandata che contiene il preavviso di sospensione del servizio e la possibile successiva disattivazione della linea. 🔗 Leggi su Screenworld.it

