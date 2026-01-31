Giustizia | Pg Milano ' boom scippi e rapine commesse da minori stranieri'

A Milano aumentano i reati commessi da minori, soprattutto scippi e rapine. La procura segnala un incremento importante, con azioni sempre più violente. Molti episodi coinvolgono ragazzi stranieri, ma anche i giovani italiani sono coinvolti. Il carcere Beccaria si riempie di più, con l’incremento di episodi di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, passati da 200 a 400 all’anno. La situazione si fa sempre più difficile, e le autorità cercano soluzioni per contenere il fenomeno.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Crescono in modo "significativo" - con azioni "estremamente violente" - i reati che vedono protagonisti i minorenni, il sovraffollamento del carcere Beccaria incide nell'aumento di episodi di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale (da 200 l'anno a 400 episodi), ma il disagio non ha solo il volto degli stranieri. Per la prima volta negli ultimi anni la Procura per i minorenni rileva iscrizioni per omicidi e femminicidi a carico di ragazzi “infra diciottenni”. Sono alcuni dei dati offerti dalla procuratrice generale di Milano in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A Milano, il procuratore generale attacca i media online, che ormai non si limitano a diffondere notizie, ma creano vere e proprie verità alternative.

