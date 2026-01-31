Oggi a Milano si apre l’anno giudiziario, con il presidente Ondei che critica la riforma Nordio. “Non è vero che i giudizi si appiattiscono sui pm”, dice. Ondei sottolinea che i tempi della giustizia nel distretto sono comunque gestibili, anche se l’organico resta sotto il 60%. La riforma, secondo lui, non cambierà molto nel funzionamento quotidiano dei tribunali milanesi.

Milano, 31 gennaio 2026 – La riforma Nordio "non inciderà in alcun modo sui tempi della giustizia, che nel nostro distretto per fortuna sono sopportabili" perché "si continuerà a lavorare con carenze di organico che nel Distretto di Milano sfiorano il 40%". Non avrà alcun effetto nel ridurre i cosiddetti “ casi di malagiustizia”, inoltre, “pur invocando la giusta punizione dei magistrati che li cagionano, vero 'legno storto' della giustizia per usare una espressione kantiana”. La relazione . Considerazioni al centro della relazione del presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario nell'aula magna del Palazzo di giustizia di Milano, che ha spiegato di non voler esprimere "alcuna valutazione di natura politica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anno giudiziario al via, Ondei sulla riforma: “Inaccettabile dire che i giudizi sono appiattiti sui pm”

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’Anno giudiziario 2026 nella Corte di Cassazione.

