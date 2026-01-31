Il ministro della Giustizia Nordio chiarisce che la riforma non è stata pensata per velocizzare i processi. “Nessuno ha mai preteso che questa riforma potesse incidere sull'efficienza e sulla rapidità dei processi”, ha detto durante un incontro a Milano. La questione sulla velocità della giustizia resta aperta, ma il ministro ribadisce che la legge punta ad altri obiettivi.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Nessuno ha mai preteso che questa riforma potesse incidere sull'efficienza e sulla rapidità dei processi. incide su altre cose, non su questo. Noi abbiamo fatto molto e stiamo facendo molto". E' uno dei passaggi dell'intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in corso a Milano. Alla domanda del presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei se la riforma inciderà sulla malagiustizia, Nordio replica: "io non so cosa si intenda per malagiustizia. La malagiustizia qualche volta dipende dalle leggi, qualche volta dipende dalla fallibilità della mente umana, non so dirle se questa riforma inciderà o meno sulla malagiustizia" aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Nordio, 'mai preteso che riforma potesse incidere su rapidità processi'

