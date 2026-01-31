Giustizia in Sicilia l' anno del baratro | tra mafia silente organici fantasma e minori da guinness

L’apertura dell’anno giudiziario 2026 in Sicilia ha portato sotto i riflettori problemi che ormai si trascinano da tempo. Nelle città principali, magistrati e operatori hanno parlato di organici sotto dimensionati, con molti posti vacanti e pochi giudici in servizio. Si è anche discusso di minori coinvolti in casi di difficile soluzione e di un clima di silenzio che sembra avvolgere le attività della mafia. La situazione appare critica e preoccupa chi lavora quotidianamente nel sistema giudiziario dell’isola.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 nelle principali città siciliane ha segnato un momento di profonda riflessione sullo stato della legalità e sull'efficienza del sistema giustizia nell'isola, mettendo in evidenza luci e ombre di un settore cruciale. Dietro le relazioni dei distretti di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta emerge il ritratto di un'isola dove la giustizia arranca sotto il peso di vuoti d'organico cronici, mentre la criminalità organizzata si fa "silente" per infiltrare l'economia e la devianza minorile tocca vette da primato nazionale. Palermo: il "Tribunale unico" resta un miraggio La riforma del "Tribunale unico per persone, minori e famiglie" segna il passo.

