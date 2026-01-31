Giustizia | Corte d' Appello Milano ' pesa carenza personale allarme baby criminali stranieri'

La Corte d’Appello di Milano si trova sotto pressione a causa della carenza di personale. Nonostante i numeri siano ancora migliori rispetto alla media italiana, il problema si fa sentire. La mancanza di giudici e dipendenti rallenta le procedure e aumenta il rischio di ritardi nelle sentenze. Questa situazione mette in allarme anche sui casi di baby criminali stranieri, che richiedono risposte rapide e certe.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - La carenza di personale pesa sulle performance della giustizia meneghina anche se il Distretto di Milano ha numeri positivi rispetto alla media italiana. E' uno dei passaggi dell'intervento di del presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Dai dati relativi al personale amministrativo del Distretto si tocca con mano "la gravità della situazione: la scopertura complessiva è del 40%, che tuttavia sale al 53% per il Tribunale di Sondrio e giunge addirittura al 67% in alcuni uffici del Giudice di Pace. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: Corte d'Appello Milano, 'pesa carenza personale, allarme baby criminali stranieri' Approfondimenti su Corte di Appello Milano Carenza personale alla Corte d’Appello di Perugia: emergenza organica mette a dura prova il sistema giudiziario locale La Corte d’Appello di Perugia si trova in difficoltà per la mancanza di personale. Giustizia: Corte d'Appello Milano, 'riforma non incide su cittadini e tempi processi' La Corte d'Appello di Milano rassicura: la riforma della giustizia non cambierà i tempi dei processi né influenzerà i cittadini. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Corte di Appello Milano Argomenti discussi: La relazione Nordio 2026 e lo stato della giustizia digitale; Chi è Alessandra Bassi, prima donna presidente della Corte d’Appello di Torino; La Corte di giustizia estende il principio della preclusione del controllato ma non del controllabile ai giudizi a cognizione piena; Inaugurazione Anno giudiziario del distretto di Reggio Calabria, cerimonia alla Corte d’Appello. Giustizia: Corte d'Appello Milano, 'pesa carenza personale, allarme baby criminali stranieri'Milano, 31 gen. (Adnkronos) - La carenza di personale pesa sulle performance della giustizia meneghina anche se il Distretto di Milano ha numeri ... iltempo.it Anno giudiziario, Corte Appello Roma: Toghe vulnerabili. Atteso discorso Nordio a MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Anno giudiziario, Corte Appello Roma: 'Toghe vulnerabili'. Atteso discorso Nordio a Milano ... tg24.sky.it A distanza di due anni dalla sentenza di primo grado, che lo aveva condannato a tre anni di reclusione, la Corte d’appello di Milano ribalta la sentenza nei confronti di un professore di 65 anni, ora in pensione: assolto, per non aver commesso il fatto - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.