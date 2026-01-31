Giustizia | Corte d' Appello Milano ' pesa carenza personale allarme baby criminali stranieri'

La Corte d’Appello di Milano si trova sotto pressione a causa della carenza di personale. Nonostante i numeri siano ancora migliori rispetto alla media italiana, il problema si fa sentire. La mancanza di giudici e dipendenti rallenta le procedure e aumenta il rischio di ritardi nelle sentenze. Questa situazione mette in allarme anche sui casi di baby criminali stranieri, che richiedono risposte rapide e certe.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - La carenza di personale pesa sulle performance della giustizia meneghina anche se il Distretto di Milano ha numeri positivi rispetto alla media italiana. E' uno dei passaggi dell'intervento di del presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Dai dati relativi al personale amministrativo del Distretto si tocca con mano "la gravità della situazione: la scopertura complessiva è del 40%, che tuttavia sale al 53% per il Tribunale di Sondrio e giunge addirittura al 67% in alcuni uffici del Giudice di Pace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

