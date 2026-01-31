Giovanni Franzoni ha rischiato di cadere in prova a Crans Montana | Un errore mi ha fatto mettere gli sci nelle reti

Giovanni Franzoni ha rischiato di cadere in prova a Crans Montana. Durante l’allenamento, un suo errore lo ha portato a mettere gli sci nelle reti, rischiando di finire fuori pista. La prova si è conclusa, ma l’incidente ha lasciato il segno. Domani si corre la gara di discesa, dopo che questa è stata l’unica sessione di allenamento prima della competizione.

Finita nell’album dei ricordi la prima e unica prova di discesa maschile a precedere la gara domani completerà la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Crans Montana (Svizzera). A svettare nel training è stato Mattia Casse. Il piemontese ha interpretato piuttosto bene i dossi della pista elvetica, facendo la differenza nella seconda parte della discesa. Casse ha preceduto di 0?28 il canadese Cameron Alexander e di 0?52 lo statunitense Ryan Cochran Siegle. Sesto tempo per Florian Schieder, distanziato di 0?86 rispetto al compagno di squadra, con Dominik Paris 12° a 1?13, Christof Innerhofer 14° a 1?35, Guglielmo Bosca 16° a 1?55 e Benjamin Alliod 21° a 1?78. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina gli atleti sono scesi per la prima prova della discesa maschile a Crans Montana.

Questa mattina si svolge la prima prova della discesa libera maschile a Crans Montana, nel contesto della Coppa del Mondo 2025-2026.

