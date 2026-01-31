LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | tornano Paris e Franzoni sulla pista dei Mondiali 2027

Questa mattina si svolge la prima prova della discesa libera maschile a Crans Montana, nel contesto della Coppa del Mondo 2025-2026. Sono tornati in pista Paris e Franzoni, due dei nomi più attesi di questa stagione. La pista dei Mondiali 2027 ha già visto i primi atleti scendere, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento. I pettorali sono stati distribuiti e la competizione è appena iniziata.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Non è iniziato bene il fine settimana dedicato alle prove velocità maschili e femminili a Crans Montana ma oggi il tempo dovrebbe dare una tregua e permettere agli organizzatori di rispettare il programma fissato con la prima della discesa libera maschile nella prima parte della mattinata e con il SuperG femminile nella seconda parte. La prova maschile è fondamentale per la disputa della discesa libera di domani che è l’ultima prima del trasferimento a Bormio per la discesa olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: tornano Paris e Franzoni sulla pista dei Mondiali 2027 Approfondimenti su Crans Montana Sci LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: tornano Paris e Franzoni sulla pista dei Mondiali 2027 Alle prime luci del mattino, gli atleti si preparano sulla pista di Crans Montana per la prima prova di discesa libera maschile. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: tornano Paris e Franzoni Questa mattina gli atleti sono scesi per la prima prova della discesa maschile a Crans Montana. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Crans Montana Sci Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: rifinitura cancellata, domani l’ultima chance; RECAP! Gara cancellata per condizioni di sicurezza non sufficienti: caduta Vonn; Slalom Spindleruv, domina Shiffrin. 20^ Mondinelli; LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ritorno prudente per Federica Brignone, Nicol Delago migliore delle azzurre. LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: test decisivo per poter svolgere la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di Crans Montana, ... oasport.it LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: rifinitura cancellata, domani l’ultima chanceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA 13:42 Come ampiamente prevedibile ... oasport.it Crans-Montana, Lindsey Vonn cade a una settimana dalle Olimpiadi: le sue condizioni Link nel primo commento - facebook.com facebook Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation x.com

