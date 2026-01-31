Giornata per la vita | a Lanciano messa in ospedale e primule in dono ai ricoverati
A Lanciano, la giornata dedicata alla vita si apre con una messa speciale in ospedale. I volontari portano primule ai pazienti, portando un sorriso e un po’ di conforto tra le corsie. La Chiesa locale ha scelto di mettere al centro i bambini, con il tema
'Prima i bambini!' è il tema della 48esima Giornata per la vita che la Chiesa, anche quella di Lanciano-Ortona, celebra domani, domenica 1° febbraio 2026, con una messa in ospedale e l'offerta delle primule ai pazienti ricoverati.“La Chiesa, anche in questa occasione, ha preso posizione per il.🔗 Leggi su Chietitoday.it
La Befana del vigile fa visita ai piccoli ricoverati in Pediatria all'ospedale Renzetti di Lanciano [FOTO]
La Befana del vigile di Lanciano ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Renzetti, dopo il rinvio della tradizionale festa in piazza a causa del maltempo.
I cappellini dei Bersaglieri in dono ai bimbi ricoverati in Pediatria: il bel gesto dell'associazione
Un gesto di solidarietà e solidarietà ha coinvolto i Bersaglieri, che hanno donato i loro tradizionali cappellini ai piccoli pazienti della Pediatria.
