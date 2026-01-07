La Befana del vigile fa visita ai piccoli ricoverati in Pediatria all' ospedale Renzetti di Lanciano FOTO

La Befana del vigile di Lanciano ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Renzetti, dopo il rinvio della tradizionale festa in piazza a causa del maltempo. Un gesto di solidarietà che ha portato un momento di conforto e allegria ai piccoli pazienti, rafforzando il rapporto tra le istituzioni e la comunità locale.

Dopo il rinvio, a causa del maltempo, della festa in piazza per tutti i bimbi, la Befana del vigile di Lanciano si è dedicata ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Renzetti.Nella mattinata del giorno dell'Epifania, infatti, una rappresentanza del corpo di polizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

