A Prato, il 10 gennaio 2026, si apre la terza edizione del premio giornalistico dedicato a David Sassoli, promosso dall’Associazione Galciana Sviluppo. Per la prima volta, viene istituito anche il premio intitolato a Piero Ceccatelli, riconoscimento che valorizza il lavoro dei giornalisti nel rispetto della professione e della memoria. Due premi che rafforzano l’impegno per il giornalismo di qualità e il ricordo di figure significative del settore.

Prato, 10 gennaio 2026 – Prende ufficialmente il via la terza edizione del premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli, promosso dall’Associazione Galciana Sviluppo, alla quale si affianca, per la prima volta, il premio giornalistico intitolato a Piero Ceccatelli. Il Premio Sassoli rende omaggio alla figura del giornalista ed ex Presidente del Parlamento Europeo, scomparso l’11 gennaio 2022, ed è rivolto a giornalisti under 40 che, attraverso articoli o servizi radio-televisivi, sappiano raccontare il rapporto tra Europa e territori, tema centrale nell’impegno umano, politico e professionale di Sassoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornalisti, torna il premio Sassoli e nasce quello intitolato a Piero Ceccatelli

