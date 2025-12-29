Dominio Roma 3-1 al Genoa | Gasperini supera la Juve ed è 4° ritorno amaro per De Rossi all'Olimpico

La Roma conclude il 2025 con una vittoria significativa, battendo il Genoa per 3-1 all’Olimpico. La squadra di Gasperini si impone con un primo tempo efficace, consolidando il quarto posto in classifica e superando la Juventus. Per De Rossi, invece, un ritorno complicato che lascia l’amaro in bocca. Un risultato importante per la squadra romana, che guarda al futuro con fiducia.

La Roma domina e chiude in bellezza il 2025: Genoa battuto con un netto 3-1 già deciso nel primo tempo. Gasperini supera la Juventus ed è 4° in classifica, ritorno amaro per De Rossi all'Olimpico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

