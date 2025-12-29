Roma-Genoa 3-1 | triste ritorno per De Rossi Soulé Konè e Ferguson lo puniscono

Nella sfida tra Roma e Genoa, il risultato finale è di 3-1 in favore dei giallorossi. La partita si decide nel primo tempo, durante il quale la squadra ospite viene dominata e subisce tre reti. Nella seconda frazione, il Genoa cerca di reagire, rischiando di subire un risultato più ampio. La partita segna un ritorno difficile per De Rossi, mentre Soulé, Konè e Ferguson si distinguono come protagonisti della vittoria romana.

La partita dura solo un tempo, la formazione ligure viene travolta nei primi 30 minuti, poi rischia di subire la goleada. Nella ripresa Ekhator accorcia le distanze.

