Medio Oriente Israele attacca sulla striscia di Gaza | 22 i morti

Feedpress.me | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ salito a 22 morti, 12 a Città di Gaza e 10 a Khan Younis, il bilancio degli attacchi sferrati oggi dalle forze israeliane sulla Striscia. Lo ha riferito la Protezione Civile del territorio palestinese controllato da Hamas. Schlein incontra Yossi Beilin e Samieh Al Abed al Nazareno La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, insieme al responsabile Esteri del Pd Peppe Provenzano, la capogruppo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

medio oriente israele attacca sulla striscia di gaza 22 i morti

© Feedpress.me - Medio Oriente, Israele attacca sulla striscia di Gaza: 22 i morti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Medio Oriente, Israele attacca sulla striscia di Gaza: 22 i morti - E’ salito a 22 morti, 12 a Città di Gaza e 10 a Khan Younis, il bilancio degli attacchi sferrati oggi dalle forze israeliane sulla Striscia . gazzettadelsud.it scrive

Libano, 13 morti nell’attacco israeliano a un campo profughi palestinese - Il 18 novembre tredici persone sono morte in un bombardamento israeliano contro un campo profughi palestinese nel sud del Libano. Da internazionale.it

medio oriente israele attaccaIsraele, attacco a Sud di Gerusalemme: un morto, catturati i due assalitori. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, attacco a Sud di Gerusalemme: un morto, catturati i due assalitori. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Medio Oriente Israele Attacca