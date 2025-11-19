Medio Oriente Israele attacca sulla striscia di Gaza | 22 i morti
E’ salito a 22 morti, 12 a Città di Gaza e 10 a Khan Younis, il bilancio degli attacchi sferrati oggi dalle forze israeliane sulla Striscia. Lo ha riferito la Protezione Civile del territorio palestinese controllato da Hamas. Schlein incontra Yossi Beilin e Samieh Al Abed al Nazareno La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, insieme al responsabile Esteri del Pd Peppe Provenzano, la capogruppo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
