Gaza Idf | Raid sulla Striscia dopo attacco contro militari Israele Hamas | Pericolosa escalation

(Adnkronos) – Cessate il fuoco fragile a Gaza. E' di almeno 24 morti il bilancio dei raid aerei israeliani lanciati ieri pomeriggio sulla Striscia, secondo i media palestinesi. Il Times of Israel riferisce che le Idf hanno condotto raid su obiettivi di Hamas dopo che i miliziani hanno aperto il fuoco contro i militari israeliani . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

