Delitto di Garlasco i legali dei Poggi | Stasi entrò come assassino

La famiglia di Chiara Poggi ha commissionato una consulenza tecnica che solleva nuove ombre sul caso. Secondo i legali dei Poggi, Stasi sarebbe entrato in casa come un assassino e avrebbe agito con intenzione. La procura sta valutando queste nuove dichiarazioni, mentre si aspetta una risposta ufficiale che chiarisca i dubbi ancora aperti sulla vicenda.

Garlasco (Pavia) – Un nuovo sviluppo nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi arriva da una consulenza tecnica commissionata dalla famiglia della vittima. Secondo quanto emerge, le macchie presenti sul pavimento della villetta di via Pascoli confermano che Alberto Stasi (foto), condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, non poteva non sporcarsi le scarpe quando entrò per cercare la fidanzata uccisa vicino all’ingresso e poi gettata lungo le scale che portano in taverna. Garlasco, un anno di giallo. Il Dna, l’impronta, i periti e un solo indagato: Andrea Sempio. Ecco a che punto è l’inchiesta "Approccio nuovo, con nuove tecniche” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, i legali dei Poggi: “Stasi entrò come assassino” Approfondimenti su Garlasco Poggi Delitto di Garlasco, la richiesta dei legali di Sempio: “Un incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi” Nel contesto dell’indagine sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Garlasco, i legali dei Poggi: "Certezza solo sul Dna di Stasi" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Delitto di Garlasco, i legali dei Poggi:''Chiara vide le foto hard sul computer di Stasi'' Ultime notizie su Garlasco Poggi Argomenti discussi: Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio chiede nuovi esami sui pc di Stasi e Chiara Poggi; Delitto di Garlasco, i legali di Sempio: Incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi; Delitto di Garlasco: respinta la richiesta di incidente probatorio sui pc; Garlasco, Andrea Sempio a Quarto Grado: Ecco perché ero fuori casa di Chiara il giorno del delitto. Mai visti suoi filmini intimi. Sul... Delitto di Garlasco, i legali dei Poggi: Stasi entrò come assassinoUna consulenza tecnica commissionata dalla famiglia di Chiara conferma la granitica validità della perizia del 2014 ... ilgiorno.it Delitto di Garlasco/ Cataliotti: Incidente probatorio rifiutato? Ecco perchè è comunque una vittoriaIl delitto di Garlasco a Ignoto X con l'intervista all'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti: ecco che cosa ha detto ieri a La7 ... ilsussidiario.net Cronaca. Delitto Garlasco, la nuova consulenza della famiglia Poggi: “Impossibile evitare pozza di sangue sul gradino” - facebook.com facebook #ignotox Delitto di Garlasco: Liborio Cataliotti, avvocato di Sempio, dopo il no del Tribunale di Pavia alla richiesta di incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.