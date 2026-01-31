Garlasco parla l’amico di Andrea Sempio | In vent’anni non è mai cambiato credo nella sua innocenza

Un amico di Andrea Sempio rompe il silenzio e dice che, dopo vent’anni, Andrea non è mai cambiato. “Credo nella sua innocenza”, afferma, cercando di offrire una versione diversa di chi è stato coinvolto nel caso di Garlasco. La sua testimonianza arriva in un momento in cui il caso torna a fare notizia, riaccendendo i riflettori su questa vicenda che ha diviso l’opinione pubblica.

Nel nuovo capitolo mediatico che riporta sotto i riflettori il delitto di Garlasco, una testimonianza personale prova a restituire un'immagine diversa di Andrea Sempio. Nella puntata di Quarto Grado in onda venerdì 30 gennaio su Retequattro, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero trasmette l'intervista realizzata da Martina Maltagliati a Mirko Crepaldi, amico storico di Sempio. Crepaldi racconta di essere stato convocato in caserma e di aver collaborato con le autorità, precisando però di non voler entrare nel merito delle domande ricevute: «Ho riferito quello che dovevo riferire.

