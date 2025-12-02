Caso Garlasco le foto di Andrea Sempio riemerse dopo 18 anni | ‘Confermano la sua versione’

La difesa: ‘Le immagini confermano ciò che disse all’epoca’. Le fotografie che ritraggono Andrea Sempio nei pressi della villetta di via Pascoli la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi tornano al centro del dibattito investigativo. Secondo l’avvocato Liborio Cataliotti, legale del 37enne, quegli scatti rappresentano un elemento che “rafforza la credibilità” del racconto fornito dal suo assistito sin dalle prime fasi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Il legale parla apertamente di immagini che avrebbero un valore “banalmente confermativo”, sostenendo che mostrino esattamente ciò che Sempio riferì all’epoca, prima che emergessero sospetti, dubbi e ricostruzioni alternative. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Garlasco, le foto di Andrea Sempio riemerse dopo 18 anni: ‘Confermano la sua versione’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il punto di Roberta Bruzzone sulle ultime novità del caso #Garlasco e la foto che ritrae #AndreaSempio vicino a casa Poggi #VitaInDiretta - facebook.com Vai su Facebook

Il caso #Garlasco. Dopo 18 anni recuperate da un hard disk le foto inedite di Andrea #Sempio, oggi indagato, davanti alla villetta dei #Poggi, il giorno dell’omicidio di Chiara. #Tg1 Giuseppe La Venia Vai su X

Caso Garlasco, spuntano foto inedite di Sempio davanti a casa Poggi il giorno della morte di Chiara - Una serie di immagini, mai pubblicate prima, documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si presenta, per due volte, sulla scena dove i carabinieri della ... Scrive msn.com

Le foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi - Poche ore dopo la scoperta del delitto, Andrea Sempio, insieme al padre Giuseppe, era in via Pascoli a Garlasco. Da vanityfair.it

Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio davanti casa Poggi poche ore dopo il delitto - Le foto, scattate poche ore dopo l'omicidio di Chiara Poggi da una fotografa dilettante e pubblicate dal canale Bugalalla Crime ... Riporta tg.la7.it

Garlasco, «Andrea Sempio ha detto la verità»: l'avvocata Angela Taccia commenta così le foto davanti alla casa di Chiara Poggi VIDEO - L'avvocata di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha commentato le fotografie amatoriali diffuse sui social che lo ritraggono nei pressi della casa ... Segnala ilgazzettino.it

Garlasco, il movente ‘segreto’ di Andrea Sempio: dal Dna alle foto a casa Poggi, cosa hanno in mano gli inquirenti - Stando alle ultime indiscrezioni gli investigatori avrebbero individuato i punti chiave dell’accusa nei confronti di Sempio: la ricostruzione ... Riporta libero.it

La vera storia delle foto di Sempio il giorno del delitto di Garlasco: perché sono state pubblicate solo adesso - Qual è la storia delle foto diffuse di recente che immortalano Andrea Sempio davanti casa di Chiara Poggi il giorno del delitto? Lo riporta fanpage.it