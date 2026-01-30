Un amico di Sempio si presenta a Quarto Grado e dice di credere alla sua innocenza. La vicenda di Garlasco torna sotto i riflettori, alimentando nuovi dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi. La trasmissione raccoglie le parole di chi ha conosciuto Sempio e si schiera dalla sua parte, lasciando aperti ancora una volta molti interrogativi sulla verità di quella vicenda.

Il fantasma di Garlasco torna ad aggirarsi negli studi televisivi, portando con sé nuovi interrogativi su quella verità che, per la difesa di Alberto Stasi, non è mai stata scritta del tutto. Mentre la condanna definitiva a 16 anni per l'ex fidanzato di Chiara Poggi resta il pilastro del caso, l'attenzione mediatica e investigativa continua a gravitare attorno alla figura di Andrea Sempio, l'amico del fratello della vittima, la cui posizione è stata al centro di accesi dibattiti per le tracce di Dna sotto le unghie della ragazza. Questa sera, venerdì 30 gennaio, nel corso della puntata di Quarto Grado condotta su Retequattro da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, una testimonianza chiave: l'intervista di Martina Maltagliati a Mirko Crepaldi, amico storico di Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, l'amico di Sempio a Quarto Grado: "Credo alla sua innocenza"

Il caso di Garlasco, noto per il suo impatto mediatico e giudiziario, continua a suscitare interesse.

Nell’ambito del processo per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio ha rilasciato dichiarazioni in diretta a Quarto Grado.

