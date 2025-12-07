Garlasco Roberta Bruzzone sul movente di Stasi e Sempio Cose raccapriccianti…
Dopo i risultati della nuova perizia sul Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna a scuotere il dibattito pubblico. Le conclusioni dell’incidente probatorio arriveranno a breve, ma intanto il confronto tra opinionisti, giornalisti ed esperti si fa sempre più serrato. Tra le voci più ascoltate c’è quella di Roberta Bruzzone, criminologa che da anni segue da vicino il caso e che anche nell’ultima puntata di Quarto Grado ha analizzato gli sviluppi, soffermandosi soprattutto sul movente. Sia dell’ipotetico movente, mai individuato di Alberto Stasi, che dell’eventuale movente di Andrea Sempio, attualmente indagato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
