Questa sera al Settimo Milanese si gioca una partita decisiva tra Galvi Lissone e Settimo Milanese. Le due squadre si affrontano in un match che vale molto, quasi come una finale, perché entrambe cercano di uscire dalla zona a rischio in classifica. La partita si preannuncia combattuta e senza esclusione di colpi, con i giocatori pronti a dare tutto sul parquet per conquistare i punti necessari.

La Galvi Lissone affronta il Settimo Milanese in un match dal sapore decisamente playoff, con entrambe le squadre impegnate a salvare la propria posizione in classifica. La partita, in programma domenica alle 18.30 al PalaSettimo, rappresenta uno dei punti di svolta della stagione per i biancorossi di Alessandro Galli, che cercano di consolidare il momento positivo dopo la vittoria contro la capolista Cermenate. Il successo di mercoledì ha acceso nuove speranze in chiave playout, ma il test di fronte al Settimo, squadra solida e in crescita, potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa alla salvezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gara ravvicinata per il Galvi Lissone sul parquet del Settimo Milanese, testa a testa in chiave playout

La Galvi Lissone torna in campo contro il Settimo Milanese, dopo aver conquistato una vittoria importante contro la capolista Cermenate.

Galvi Lissone ferma la capolista Cermenate dopo un overtime: 82-81 Impresa della Galvi Lissone che al PalaFarè supera la capolista Cermenate al termine di una partita intensa ed equilibrata, decisa soltanto dopo un tempo supplementare. I ragazzi di coa - facebook.com facebook