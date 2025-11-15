Frendrup Juve è testa a testa con l’Inter in chiave calciomercato Le intenzioni del club bianconero e il punto della trattativa
Frendrup Juve è un obiettivo concreto. Il Genoa non vuole cederlo a gennaio, ma la Vecchia Signora e l’Inter sono pronte a darsi battaglia. La Juventus è pronta ad affrontare l’ Inter sul mercato per assicurarsi uno dei centrocampisti più interessanti della Serie A. L’attenzione del club bianconero è focalizzata su Morten Frendrup, il nazionale danese classe 2001 attualmente in forza al Genoa. Il suo profilo, solido e dinamico, risponde alle esigenze della mediana di Luciano Spalletti. Frendrup è ritenuto un obiettivo cruciale per la Vecchia Signora, che ha bisogno di rinforzi in mezzo al campo, lacuna evidenziata da molti opinionisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
