Dopo 25 anni di feste e allegria chiude lo storico locale brianzolo

Dopo 25 anni di attività, il Pit Stop Café di Vedano al Lambro annuncia la chiusura. Il locale, conosciuto per le sue serate di musica, convivialità e momenti di aggregazione, conclude così il suo percorso nel panorama brianzolo. La notizia è stata comunicata attraverso i canali social ufficiali, lasciando un ricordo di un luogo che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale.

Un quarto di secolo alle porte del Parco e dell'Autodromo, punto di riferimento non solo per i tifosi durante il lungo fine settimana della Formula 1, ma anche per tantissimi brianzoli amanti della musica (con i numerose serate di musica dal vivo), della birra e del buon cibo. Un post semplice per annunciare la fine di questa avventura imprenditoriale e umana, ma anche per comunicare che prima di abbassare definitivamente la saracinesca ci sarebbe stato un ultimo pit stop. Una grande festa sabato 17 gennaio dove per tutto il giorno ci sarà birra, musica dal vivo, divertimento, amici e tanti storie da raccontare.

