Riqualificazione conclusa riapre al pubblico lo storico ponte di Olina

Modenatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato questa mattina il completamento dei lavori di riqualificazione del Ponte di Olina, uno dei simboli storico-culturali più significativi del Frignano. La riapertura al pubblico segna un importante intervento di conservazione e valorizzazione di un patrimonio storico locale.

Questa mattina è stato inaugurato il completamento dei lavori e la riapertura del Ponte di Olina, uno dei simboli storico-culturali più importanti del Frignano. Una struttura che, sotto il peso di cinque secoli di storia, necessitava di un intervento di consolidamento che ne preservasse. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

