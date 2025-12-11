Riqualificazione conclusa riapre al pubblico lo storico ponte di Olina
È stato inaugurato questa mattina il completamento dei lavori di riqualificazione del Ponte di Olina, uno dei simboli storico-culturali più significativi del Frignano. La riapertura al pubblico segna un importante intervento di conservazione e valorizzazione di un patrimonio storico locale.
Questa mattina è stato inaugurato il completamento dei lavori e la riapertura del Ponte di Olina, uno dei simboli storico-culturali più importanti del Frignano. Una struttura che, sotto il peso di cinque secoli di storia, necessitava di un intervento di consolidamento che ne preservasse. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Tv7 Tg. . UN NUOVO VOLTO PER IL CATTANEO DI MONSELICE - Conclusa la riqualificazione dell’Istituto Cattaneo di Monselice. I lavori hanno fornito nuovi spazi alla struttura che mostrava i segni del tempo. - facebook.com Vai su Facebook
? Conclusa la riqualificazione di 5 appartamenti comunali dedicati a progetti di #HousingFirst, grazie ai fondi #PNRR. Un passo avanti per rafforzare l’accoglienza e sostenere percorsi di autonomia per persone in grave marginalità. Comunicato completo: co Vai su X
Riapre al pubblico l’ex chiesa di san Carlo de’ Barnabiti - Ultimati i lavori per questo spazio, da domani una "call for ideas" per raccogliere proposte. Come scrive nove.firenze.it
Riapre il giardino pubblico di via Leonardo da Vinci - Da oggi il giardino pubblico di via Leonardo da Vinci sarà nuovamente fruibile con nuovi giochi per far divertire i bambini, arredi verdi riqualificati, una recinzione in legno per garantire la ... ilrestodelcarlino.it scrive