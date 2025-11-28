Galliani su Allegri | Farà bene al Milan per questo motivo Su di lui mi ricordo che…
Galliani elogia Allegri: “Ha la mentalità del vincente, Milan pronto per lo scudetto” Adriano Galliani, storico dirigente del Milan e del Monza, ha parlato con entusiasmo del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Intervenuto alla presentazione del libro “A corto muso”, il dirigente ha alternato ricordi personali e valutazioni sul presente, offrendo uno sguardo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Adriano #Galliani ci spera. E conta su mister Allegri… - facebook.com Vai su Facebook
FOTO – Cena in amicizia: Massimiliano #Allegri, Adriano #Galliani e Ariedo #Braida si ritrovano a Milano #MilanPress Vai su X
Galliani su Allegri: «Farà bene al Milan per questo motivo. Su di lui mi ricordo che…» - Galliani elogia Allegri: “Ha la mentalità del vincente, Milan pronto per lo scudetto” Adriano Galliani, storico dirigente del Milan e del Monza, ha parlato con entusiasmo del ritorno di Massimiliano A ... Scrive calcionews24.com
Galliani: "Allegri allenatore a tutto tondo. Scudetto al Milan? Da tifoso posso permettermi di sperare" - Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Adriano Galliani ha parlato di Massimiliano Allegri in compagnia del collega Peppe Di Stefano in occasione del libro "A corto ... Riporta msn.com
Galliani: "Allegri un allenatore a 360 gradi". Sui Mondiali… - A margine della presentazione di un libro su Max Allegri a firma di Giuseppe Alberto Falci, Adriano Galliani ha raccontato a Sky alcuni aneddoti sull'ex e attuale tecnico rossonero: "L'idea di portarl ... Da sport.sky.it