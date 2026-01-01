Galliani esalta Allegri | Ho sempre saputo e capito che ha le caratteristiche giuste per fare l’allenatore di un top club L’elogio dell’ex Milan

Adriano Galliani ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Massimiliano Allegri, sottolineando come le sue qualità siano state evidenti fin dai tempi del Cagliari e come abbiano contribuito alla sua crescita come allenatore di livello. L’ex amministratore delegato del Monza riconosce in Allegri le caratteristiche necessarie per guidare con successo un grande club, evidenziando il suo percorso e la sua evoluzione professionale nel calcio italiano.

Galliani elogia l'operato di Allegri in rossonero: dall'intuizione ai tempi del Cagliari alla rinascita, di seguito le parole dell'ex ad del Monza. Nel panorama calcistico italiano, poche figure dirigenziali vantano l'occhio clinico e l'esperienza di Adriano Galliani quando si tratta di valutare la gestione tecnica di una squadra. L'ex amministratore delegato del Monza, intervenuto in una lunga intervista concessa ai microfoni del quotidiano Tuttosport, ha voluto dedicare parole al miele a una sua vecchia conoscenza, quel Massimiliano Allegri che sta guidando la rinascita del Milan. Il "Condor" ha rivendicato con orgoglio l'intuizione avuta molti anni fa, sottolineando come le qualità del tecnico livornese fossero evidenti agli occhi più attenti fin dagli albori della sua carriera in Sardegna.

