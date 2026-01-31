Gabriel Garko contro Nicola Savino | chi ha vinto Vola Quarto Grado

Questa sera si è acceso il dibattito tra Gabriel Garko e Nicola Savino, con il pubblico che si chiede chi abbia portato a casa la vittoria. La quarta puntata di

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la quarta puntata di Tali e Quali condotto da Nicola Savino segnare una media di 2.949.000 spettatori pari al 15.2% di share nella presentazione e di 2.608.000 pari al 18.3% nel programma vero e proprio. Su Canale5 la serie Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik ha invece debuttato con una media di 2.755.000 spettatori con uno share del 18.7% vincendo la serata. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha attirato una media di 1.245.000 spettatori pari al 10.0% (presentazione: 995.000 - 5.1%), terzo programma più seguito in prime time. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ieri sera, la sfida tra i programmi più visti in prima serata ha visto trionfare Tali e Quali di Nicola Savino.

I dati degli ascolti tv di ieri, venerdì 23 gennaio 2026, mostrano la sfida tra i principali programmi di prima serata.

Gabriel Garko riparte da 2 milioni e 755mila telespettatori. La prima puntata di Colpa dei sensi, la nuova fiction con protagonisti l’attore e Anna Safroncik, arriva al 18.7% di share. Su Rai Uno la finale di Tali e quali è poco sotto con 2 milioni e 608mila spettatori - facebook.com facebook

