Ieri sera, la sfida tra i programmi più visti in prima serata ha visto trionfare Tali e Quali di Nicola Savino. La trasmissione ha battuto Colpa dei sensi, con Garko e Safroncik, e Quarto Grado. La gara tra gli ascolti ha coinvolto il pubblico, con Tali e Quali che ha conquistato la maggior parte delle televotazioni.

Mediaset on centra il tris nella giornata di venerdì 30 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la Rai nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata è Colpa dei sensi (Canale5 a chiudere davanti a Tali e Quali (Rai1) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio Propaganda Live (La7), Pirati dei Caraibi (Italia1), I migliori fratelli di Crozza (Nove), Gran Turismo (Rai 2), The New Toy (Rai3) e Cucine da incubo (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri venerdì 30 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, Colpa dei sensi e Quarto Grado

Approfondimenti su Ascolti tv 30 gennaio

I dati degli ascolti tv di ieri, venerdì 23 gennaio 2026, mostrano la sfida tra i principali programmi di prima serata.

Questa sera si sono sfidate su due reti diverse.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ascolti tv 30 gennaio

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri venerdì 23 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei Campioni e Quarto Grado; Ascolti tv ieri (23 gennaio): Gerry Scotti inarrestabile con la Ruota, Tali e Quali si conferma con numeri solidi; Ascolti tv, Affari tuoi supera la Ruota che si annacqua (ma Gerry Scotti poi vince su Tali e quali) - Quarto grado sfiora le due cifre; Ascolti Tv: Tali e Quali non decolla, bene Quarto Grado con Andrea Sempio.

Ascolti TV 30 gennaio, chi ha vinto la sfida tra Tali e quali 2026 e Colpa dei sensiChi ha vinto la sfida degli ascolti tv tra la finale di Tali e Quali 2026 su Rai1 e la fiction Colpa dei Sensi su Canale 5 ... fanpage.it

Ascolti tv ieri 29 gennaio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto tra Don Matteo e Striscia la notiziaAscolti tv ieri 29 gennaio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto tra Don Matteo e Striscia la notizia. mam-e.it

In esclusiva a "Quarto Grado" la lettera di Stefania Torzullo mdst.it/4tftSug - facebook.com facebook

Garlasco, l'amico di Sempio a Quarto Grado: "Credo alla sua innocenza" x.com