I dati degli ascolti tv di ieri, venerdì 23 gennaio 2026, mostrano la sfida tra i principali programmi di prima serata. Tali e Quali si confronta con La Ruota dei Campioni e Quarto Grado, condotto da Andrea Sempio. Questi numeri forniscono una panoramica sulle preferenze del pubblico e sulle performance delle trasmissioni più seguite, offrendo uno sguardo obiettivo sull’andamento della serata televisiva.

La Rai non ha centrato il tris nella giornata di venerdì 23 gennaio per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel hanno visto la tv di Stato conquistare l’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1) che ha approfittato l’assenza de La Ruota della Fortuna, e il preserale, con L’Eredità su Rai 1 che ha battuto Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece La Ruota dei Campioni (Canale5) di Gerry Scotti ha vinto davanti a Tali e Quali (Rai1) di Nicola Savino e a Quarto Grado con ospite Andrea Sempio. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La Ruota dei Campioni I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La Ruota dei Campioni Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Canale5, La Ruota dei Campioni – prima parte: 4. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri venerdì 23 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei Campioni e Quarto Grado

Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari TuoiGli ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026 hanno visto la messa in onda della terza puntata di Tali e Quali su Rai1 e di La Ruota dei Campioni su Canale 5.

ASCOLTI TV 23 GENNAIO 2026: LA RUOTA DEI CAMPIONI, TALI E QUALI, QUARTO GRADO, PROPAGANDA LIVEGli ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026 includono le puntate di “Tali e Quali” e “La Ruota dei Campioni”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri venerdì 16 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei Campioni e Quarto Grado; Ascolti tv 16 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi; Ascolti TV ieri (16 gennaio): Gerry Scotti domina, ma Nicola Savino guadagna terreno, è sfida aperta; Ascolti tv ieri sabato 17 gennaio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per Te e In altre parole.

Ascolti tv ieri 23 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 23 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata venerdì 23 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti TV ieri (16 gennaio): Gerry Scotti domina, ma Nicola Savino guadagna terreno, è sfida apertaGerry Scotti trova un nuovo sfidante da battere dopo De Martino, intanto i grandi classici e l'informazione si prendono il resto del pubblico. libero.it

Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026, il debutto di Striscia la Notizia in prima serata, nell'Access Prime Time sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi x.com

Clamoroso disastro in Ascolti per lo speciale sui 30 anni di Porta a Porta in prima serata con Bruno Vespa. Rai1 ha registrato solo 935mila spettatori e il 7% di share, ieri 21 gennaio 2026. Più in basso di così c'è solo da scavare. - facebook.com facebook