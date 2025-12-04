Rosucci | Per metterti la maglietta della Juve devi desiderare ogni giorno di vincere L’anno scorso abbiamo dominato quest’anno ci siamo sentite più forti e non siamo partite bene

di Marco Baridon Rosucci, intervenuta a Fossano ad un evento organizzato da Balocco, ha rilasciato queste dichiarazioni. Le parole della centrocampista della Juventus. (inviato a Fossano) – Martina Rosucci, capitano della Juventus Women, è intervenuta dal palco del Cinema Teatro 'I Portici' a Fossano in un evento organizzato da Balocco. Queste le sue dichiarazioni. LA SUA GENERAZIONE DI CALCIATRICI – «Credo di essermi trovata con grandissime donne, oltre che grandi calciatrici. Siamo una generazione di teste dure, di valori personali di un certo tipo. Abbiamo unito il coraggio a doti tecniche.

