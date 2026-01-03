Chance per il Terranuova Mannella | Siamo pronti

Domani si riprende il campionato di serie D, con il Traiana impegnato nella prima giornata del girone di ritorno contro il Poggibonsi allo Stefano Lotti. Mannella e la squadra si preparano con attenzione, pronti a affrontare questa nuova fase del torneo. Una sfida importante per mantenere la posizione in classifica e proseguire il percorso di crescita, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi.

di Francesco Tozzi Mancano poche ore alla ripresa del campionato di serie D. Il Traiana sarà impegnato domani nella prima gara del girone di ritorno, che vedrà il sodalizio biancorosso fare visita al Poggibonsi nella tana dello Stefano Lotti. I valdarnesi dovranno cercare di dare continuità ai risultati ottenuti nel girone di andata contro i giallorossi, fanalino di coda del torneo. Attenzione a sbagliare, però, perché i leoni per risalire la china venderanno cara la pelle. È l’avvertimento lanciato anche da Leonardo Mannella, centrocampista che dalla stagione 2023-2024 veste la maglia del club di piazza Coralli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

