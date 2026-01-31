Furto nella seconda casa di una famiglia il vicino scopre tutto | ladri di 18 e 25 anni arrestati a Bussoleno

I ladri sono entrati in azione nella seconda casa di una famiglia a Bussoleno, ma sono stati intercettati prima di portare a termine il colpo. Un vicino ha notato i movimenti sospetti, ha chiamato il 112 e così sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato due uomini di 18 e 25 anni.

A Bussoleno, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno arrestato due ladri di 18 e 25 anni. Stavano svaligiando la seconda casa di una famiglia, ma un vicino si è accorto di tutto e ha chiamato il 112. Credendo di non essere vista, la coppia si era intrufolata nell’appartamento ed era riuscita a organizzarsi per portare via molti oggetti. Nel giro di pochi minuti, aveva preso la televisione e diverse suppellettili della casa, preparandosi alla fuga. A questo punto, però, il vicino si è insospettito per una serie di forti rumori e i carabinieri sono arrivati nel giro di pochi minuti. I militari hanno sorpreso i due ladri mentre sgattaiolavano sulla strada e li hanno fermati.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nella Tuscia, la serie di tentativi di furto si mantiene costante, con episodi che coinvolgono abitazioni della zona sud.

A Bussoleno, in Val Susa, i carabinieri hanno arrestato un ladro responsabile di un furto in un appartamento.

Cava de'Tirreni, furto in casa a via Marconi: «Ancora segni sui citofoni»Torna l'emergenza furti in città. Ripulito un appartamento in via Marconi dove i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per portare via soldi e preziosi. Secondo ... ilmattino.it

Furto nella notte alla casa parrocchiale di AzzateAZZATE – Colpo notturno nel centro del paese: nella notte tra martedì e mercoledì ignoti si sono introdotti nella casa parrocchiale di piazza Giovanni XXIII, approfittando dell’oscurità. Nel mirino ... laprovinciadivarese.it

