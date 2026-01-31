Furto nella seconda casa di una famiglia il vicino scopre tutto | ladri di 18 e 25 anni arrestati a Bussoleno

Da torinotoday.it 31 gen 2026

I ladri sono entrati in azione nella seconda casa di una famiglia a Bussoleno, ma sono stati intercettati prima di portare a termine il colpo. Un vicino ha notato i movimenti sospetti, ha chiamato il 112 e così sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato due uomini di 18 e 25 anni.

A Bussoleno, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno arrestato due ladri di 18 e 25 anni. Stavano svaligiando la seconda casa di una famiglia, ma un vicino si è accorto di tutto e ha chiamato il 112. Credendo di non essere vista, la coppia si era intrufolata nell’appartamento ed era riuscita a organizzarsi per portare via molti oggetti. Nel giro di pochi minuti, aveva preso la televisione e diverse suppellettili della casa, preparandosi alla fuga. A questo punto, però, il vicino si è insospettito per una serie di forti rumori e i carabinieri sono arrivati nel giro di pochi minuti. I militari hanno sorpreso i due ladri mentre sgattaiolavano sulla strada e li hanno fermati.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

