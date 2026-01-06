Furto a Bussoleno | torna a casa dopo il party di Capodanno e trova un ladro in camera da letto arrestato

Da torinotoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bussoleno, in Val Susa, i carabinieri hanno arrestato un ladro responsabile di un furto in un appartamento. L’episodio è avvenuto dopo un party di Capodanno, quando il proprietario, tornando a casa, ha scoperto l’intruso nella sua camera. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine all’azione del ladro, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

A Bussoleno, paese di meno di 6.000 abitanti in Val Susa, nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un ladro che ha svaligiato un appartamento. È stato colto in flagrante quando il proprietario dell’alloggio, rientrato a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno, lo ha trovato in camera da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

furto a bussoleno torna a casa dopo il party di capodanno e trova un ladro in camera da letto arrestato

© Torinotoday.it - Furto a Bussoleno: torna a casa dopo il party di Capodanno e trova un ladro in camera da letto, arrestato

Leggi anche: Torna a casa e trova i ladri in camera da letto: arrestati due banditi dell’Est Europa

Leggi anche: Lardirago, vede il ladro in fuga dopo il furto in casa: urla e chiama i carabinieri. Arrestato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Furto a Bussoleno: torna a casa dopo il party di Capodanno e trova un ladro in camera da letto, arrestato.

furto bussoleno torna casaFurto a Bussoleno: torna a casa dopo il party di Capodanno e trova un ladro in camera da letto, arrestato - 000 abitanti in Val Susa, nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un ladro che ha svaligiato un appartamento. torinotoday.it

furto bussoleno torna casaBussoleno, rientra dopo i festeggiamenti Capodanno e trova un ladro in casa - Aveva fatto rientro a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno, il proprietario di un appartamento a Bussoleno, ma avvicinandosi alla porta dell’abitazione, si era accorto del vetro di una finestra ... torinoggi.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.