Furto a Bussoleno | torna a casa dopo il party di Capodanno e trova un ladro in camera da letto arrestato

A Bussoleno, in Val Susa, i carabinieri hanno arrestato un ladro responsabile di un furto in un appartamento. L’episodio è avvenuto dopo un party di Capodanno, quando il proprietario, tornando a casa, ha scoperto l’intruso nella sua camera. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine all’azione del ladro, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

A Bussoleno, paese di meno di 6.000 abitanti in Val Susa, nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un ladro che ha svaligiato un appartamento. È stato colto in flagrante quando il proprietario dell'alloggio, rientrato a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno, lo ha trovato in camera da.

Bussoleno, rientra dopo i festeggiamenti Capodanno e trova un ladro in casa - Aveva fatto rientro a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno, il proprietario di un appartamento a Bussoleno, ma avvicinandosi alla porta dell’abitazione, si era accorto del vetro di una finestra ... torinoggi.it

