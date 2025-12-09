Neonata morta sull’A5 l’incidente provocato da un furgone fuggito dopo aver tamponato auto con bambina a bordo seggiolino sbalzato fuori e investito - VIDEO
Ricostruita la dinamica della tragedia sulla A5: un furgone urta l’auto e fugge, una seconda vettura travolge l’ovetto. Indagini su pirati della strada e fissaggio del seggiolino Attraverso le prime immagini delle telecamere e le testimonianze dei presenti, sono nate le ricostruzioni della di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Neonata morta dopo il parto in casa, indagate per omicidio colposo le ostetriche: «Siamo tranquille. Abbiamo seguito la procedura». C'è un video della nascita
Neonata morta, ginecologo spiega le regole per partorire in casa maternità: “Ma mezz’ora dall’ospedale è un’enormità”
“Soffocata durante il parto”: l’esito dell’autopsia sulla neonata morta nella casa maternità a Roma
Neonata morta in incidente sulla A5: procura indaga per omicidio stradale e fuga #torino #incidentestradale #8dicembre Vai su X
? NEONATA TROVATA MORTA: GIOVANE MADRE SOTTO SHOCK, INDAGATA - "POSSIBILI SOSTANZE TOSSICHE" - Il caso LEGGI --> https://www.teleone.it/2025/02/12/neonata-un-mese-trovata-morta-madre-indagata-sostanze-tossiche-12-febbraio/ - facebook.com Vai su Facebook
Neonata morta in casa maternità, l’ostetrica: “Quando è nata non si muoveva” - La responsabile della casa maternità indagata per omicidio colposo per la neonata morta durante il parto ha spiegato che quando è nata non si muoveva. Segnala fanpage.it
