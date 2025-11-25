Furto davanti all' ospedale di Rimini | bici rubata ma il GPS tradisce il ladro

Un pluripregiudicato straniero è stato arrestato dalla Polizia di Rimini per tentato furto aggravato di una bici elettrica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furto davanti all'ospedale di Rimini: bici rubata ma il GPS tradisce il ladro

Leggi anche questi approfondimenti

MilanoPaviaTV - Canale78 Si è trasformato in un inseguimento violentissimo il furto di un cellulare avvenuto domenica sera davanti alla Stazione Centrale di Milano. Un uomo gambiano di circa trent’anni è ora ricoverato in condizioni gravissime al Fatebenefr - facebook.com Vai su Facebook

Furto, inseguimento e un gesto estremo: la serata davanti alla Stazione Centrale si trasforma in un dramma che riaccende il tema della sicurezza a Milano Vai su X

Furto davanti all'ospedale di Rimini: bici rubata ma il GPS tradisce il ladro - Un pluripregiudicato straniero è stato arrestato dalla Polizia di Rimini per tentato furto aggravato di una bici elettrica. Da virgilio.it

Il geolocalizzatore evita il furto della bici. Arrestato pluripregiudicato - Nel pomeriggio di lunedì è andato in ospedale a Rimini in bici elettrica, l'ha parcheggiata e chiusa, ma quando è stato all'interno dell'Infermi una notifica sul suo cellulare, inviata dal geolocalizz ... Riporta msn.com