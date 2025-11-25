Furto davanti all' ospedale di Rimini | bici rubata ma il GPS tradisce il ladro

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pluripregiudicato straniero è stato arrestato dalla Polizia di Rimini per tentato furto aggravato di una bici elettrica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

furto davanti all ospedale di rimini bici rubata ma il gps tradisce il ladro

© Notizie.virgilio.it - Furto davanti all'ospedale di Rimini: bici rubata ma il GPS tradisce il ladro

Leggi anche questi approfondimenti

furto davanti ospedale riminiFurto davanti all'ospedale di Rimini: bici rubata ma il GPS tradisce il ladro - Un pluripregiudicato straniero è stato arrestato dalla Polizia di Rimini per tentato furto aggravato di una bici elettrica. Da virgilio.it

Il geolocalizzatore evita il furto della bici. Arrestato pluripregiudicato - Nel pomeriggio di lunedì è andato in ospedale a Rimini in bici elettrica, l'ha parcheggiata e chiusa, ma quando è stato all'interno dell'Infermi una notifica sul suo cellulare, inviata dal geolocalizz ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Furto Davanti Ospedale Rimini