Ubriachi attaccati al cellulare e al volante di mezzi senza revisione | raffica di multe sequestri e denunce

Nei recenti controlli dei carabinieri ad Agrigento e zone limitrofe sono emerse situazioni preoccupanti, con multe, sequestri e denunce. Ubriachi al volante, utenti attaccati al cellulare e mezzi privi di revisione sono stati individuati in numerosi controlli, evidenziando una crescente pericolosità sulla strada.

© Agrigentonotizie.it - Ubriachi, attaccati al cellulare e al volante di mezzi senza revisione: raffica di multe, sequestri e denunce Ubriachi, attaccati al telefono cellulare e al volante di mezzi senza revisione. È più che allarmante il quadro venuto fuori dai mirati controlli, fatti nei giorni scorsi, dai carabinieri ad Agrigento e paesi limitrofi. Venti le patenti ritirate, un mezzo è stato fermato, un altro sequestrato ai.